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Круизный лайнер за 3,2 млрд рублей пришвартуется в Карелии

Новости. Общество
13:12, 24 Августа 2020
фото: © yarreg.ru
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Теплоход "Мустай Карим" сделает остановку в Карелии.

В свой первый рейс теплоход вышел 22 августа и направился из Москвы. На пути у судна такие Углич, Горицы, Кижи, Мандрога и Сортавала, сообщает yarreg.ru. 

В этом году теплоход "Мустай Карим" выполнит рейсы по круизному маршруту "Москва – Санкт-Петербург" и обратно с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, а также отправится в большой круиз из Москвы в Ростов-на-Дону с посещением городов Золотого кольца, в том числе и Ярославля, и Поволжья.

"Мустай Карим" является первым пассажирским теплоходом, построенным на отечественной верфи, за последние 60 лет. Его построили на нижегородском заводе "Красное Сормово". Закладка судна была проведена весной 2017 года, в сентябре 2019 года состоялся спуск на воду. Стоимость теплохода составила 3,2 миллиарда рублей.

Судно спроектировано по типу плавучей гостиницы, и готово разместить 329 гостей (161 каюта) и 144 члена экипажа. Высокотехнологичное оборудование позволяет лайнеру развивать скорость до 22,5 километров в час.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-08-24 13:44:51
"Круизный лайнер за 3,2 млрд рублей пришвартуется в Карелии"
Дороговато за швартовку...
кир
2020-08-24 13:31:26
Вирус не приехал на том же теплоходе?
Гость
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