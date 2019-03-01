Крупнейшая в России сеть автокофеен планирует открыть бизнес в Петрозаводске

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Компания Coffee Machine, которой принадлежит сеть автокофеен по всей России, намерена открыть бизнес в Петрозаводске и ведет поиск партнеров на территории города.
Компания работает в формате drive-thru – активно набирающем популярность в России. Это разновидность точек фаст-фуда для автомобилистов, которые покупают еду, не выходя из салона своей машины.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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