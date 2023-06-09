Крупнейший вуз Петрозаводска вошел в сотню лучших вузов России

ПетрГУ вошел в число трех ведущих классических вузов Северо-Запада в ежегодном рейтинге агентства RAEX.

Агентство RAEX составило ежегодный рейтинг лучших вузов России. Петрозаводский университет оказался на 80-й строчке рейтинга, а среди классических вузов СЗФО занял третье место.



В топе RAEX-100 за 2023 год оказались вузы из 29 регионов России, сообщается на официальном сайте университета.

Рейтинг университетов составляется с целью оценки способности вузов обеспечить студентам высокое качество знаний, навыков и умений. Оценка качества подготовки выпускников выводится исходя из условий для получения качественного образования, уровня востребованности выпускников работодателями и уровня научно-исследовательской деятельности.

На первом месте в рейтинге оказался МГУ, всего же в первой пятерке оказались 6 вузов из Москвы, 2 - из Санкт-Петербурга, а также по одному из Томска и Екатеринбурга.