Крупную партию опаснейшего наркотика нашла полиция на севере Карелии

В Кемском районе осудили наркодилера, который продавал метамфетамин.
Прокуратура Кемского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в нескольких наркопреступлениях.
Установлено, что в августе и декабре 2022 года мужчина продал гашиш своим знакомым. В январе его задержала полиция, в его вещах стражи порядка нашли гашиш и метамфетамин.
А во время обыска в его гараже была обнаружена крупная партия метамфетамина, которую дилер намеревался продать на территории района.
Суд приговорил кемлянина к 12 годам в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
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