Крупную партию опаснейшего наркотика нашла полиция на севере Карелии

В Кемском районе осудили наркодилера, который продавал метамфетамин.

Прокуратура Кемского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в нескольких наркопреступлениях.



Установлено, что в августе и декабре 2022 года мужчина продал гашиш своим знакомым. В январе его задержала полиция, в его вещах стражи порядка нашли гашиш и метамфетамин.



А во время обыска в его гараже была обнаружена крупная партия метамфетамина, которую дилер намеревался продать на территории района.

Суд приговорил кемлянина к 12 годам в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.