Крупный рогатый скот, свиней и живую форель вывезли из Карелии

Россельхознадзор представил статистику вывоза животных из республики за 2022 год.
Североморское управление Россельхознадзора с начала 2022 года согласовало 171 маршрут перевозки животных из Карелии.
Согласно заявкам, фермерские и форелевые хозяйства планировали вывезти из республики 1749 голов крупного рогатого скота, 226 свиней, 18 голов мелкого рогатого скота, 8 лошадей и 86 других животных. Кроме того, планировалось вывезти 14, 6 миллиона мальков и 3,1 миллиона штук форели радужной, а также 591 голову других видов рыбы.
Адресаты находились в Ленинградской, Московской, Свердловской, Омской, Воронежской, Тверской, Рязанской, Волгоградской областях, а также других регионах России.
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