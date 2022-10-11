Крупный рогатый скот, свиней и живую форель вывезли из Карелии

Россельхознадзор представил статистику вывоза животных из республики за 2022 год.

Североморское управление Россельхознадзора с начала 2022 года согласовало 171 маршрут перевозки животных из Карелии.

Согласно заявкам, фермерские и форелевые хозяйства планировали вывезти из республики 1749 голов крупного рогатого скота, 226 свиней, 18 голов мелкого рогатого скота, 8 лошадей и 86 других животных. Кроме того, планировалось вывезти 14, 6 миллиона мальков и 3,1 миллиона штук форели радужной, а также 591 голову других видов рыбы.

Адресаты находились в Ленинградской, Московской, Свердловской, Омской, Воронежской, Тверской, Рязанской, Волгоградской областях, а также других регионах России.