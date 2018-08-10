ФОТО: Круугу на площади Кирова станцевали 250 человек

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В Петрозаводске более 250 человек приняли участие в большой карельской крууге на площади Кирова.
Танцевальный флэшмоб состоялся 9 августа, в День коренных народов мира.
"В Международный день коренных народов мира более 250 человек станцевали карельский танец крууга", - сообщили в мэрии.
Отметим, что год назад желающих станцевать круугу на площади Кирова было больше – порядка 300 человек.
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