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Новости. Культура
18:40, 10 Августа 2018
фото: Ирина Столярова/vk.com

ФОТО: Круугу на площади Кирова станцевали 250 человек

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В Петрозаводске более 250 человек приняли участие в большой карельской крууге на площади Кирова.

Танцевальный флэшмоб состоялся 9 августа, в День коренных народов мира.


фото: Ирина Столярова/ vk.com

"В Международный день коренных народов мира более 250 человек станцевали карельский танец крууга", - сообщили в мэрии.


фото: Ирина Столярова/ vk.com

Отметим, что год назад желающих станцевать круугу на площади Кирова было больше – порядка 300 человек.


фото: Ирина Столярова/ vk.com

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