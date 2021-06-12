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Петрозаводск на неделю превратится в столицу современного танца

Новости. Культура
14:06, 13 Июня 2021
фото: Ольга Ряменен-Волотовская

В Петрозаводске 14 июня стартует Фестиваль современной хореографии Nord Dance.

В ближайшую неделю столица Карелии превратится в столицу современного танца. Спектакли, мастер-классы, творческие лаборатории, флэшмоб и ночная программа под крышей театра – любителям танца модерн будет чем заняться.



 Nord Dance - это возможность увидеть на одной сцене выступления лучших российских коллективов, работающих в жанре современной хореографии.

Как рассказали в Музыкальном театре Карелии, к нам приедут танцевальные спектакли из Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинска, Костромы и Воронежа. Среди известных имен - «Балет Москва», Ольга Пона, Павел Глухов, Анна Абалихина, Иван Естегнеев и другие.

Каждый вечер с 14 по 20 июня у зрителей будет возможность увидеть новый коллектив. Всего на сцене Музыкального театра будет показано семь спектаклей.

Откроет программу фестиваля Nord Dance театр «Балет Москва» – один из самых сильных хореографических театров России, работающий как в классике, так и в современном танце. Он покажет на карельской сцене спектакль «Танцпол» бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена. Танцевальный перформанс Анны Абалихиной и Ивана Естегнеева «Спящая красавица», подготовленный в содружестве с «Гоголь-центром», продолжит программу Nord Dance. В афише фестиваля спектакль «Черный Сад» молодого питерского хореографа Валерии Каспаровой, проект «АРРРР» Павла Глухова (Москва), спектакль «Бегущие» признанного мастера современного танца Ольги Пона (Челябинск). Для детей – комедийный балет «Три поросенка». По традиции, Музыкальный театр Карелии представляет на фестивале и свои работы. Балет «Другие» на музыку современного финского композитора Харри Вессмана – премьера нынешнего сезона (постановка Валерии Каспаровой).

С 16 по 20 июня в рамках фестиваля современной хореографии Nord Dance в Петрозаводске будет работать международный культурный центр «Северный ветер», посвященный развитию современного танца. Он объединит хореографов, танцовщиков и менеджеров, работающих на территории современного танца стран Северной Европы и России. Всего «Северный ветер» соберет представителей двадцати различных фестивалей современного танца из восемнадцати российских городов, а также участников из Финляндии и Норвегии.

Участники Nord Dance будут танцевать не только на сцене. Под крышей Музыкального театра 19 июня пройдет Open stage contemporary dance сообщества Петрозаводска. А в пятницу 18 июня в 17.30 у ротонды на набережной начнется танцевальный променад «Память», который профессиональные танцовщики проведут совместно с петрозаводскими исполнителями современного танца.

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