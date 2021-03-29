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Крылатая медпомощь на Соловки придет из Карелии

Новости. Общество
14:28, 30 Марта 2021
фото: © Национальная служба санитарной авиации
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В Кеми и Беломорске построят площадки для взлета и посадки медицинских вертолетов, призванных оказывать экстренную помощь монахам, паломникам и жителям Соловецкого архипелага.

"Проект строительства вертолетных площадок в Карелии для обеспечения экстренной медицинской помощью монахов, паломников, туристов и жителей Соловков стоит на повестке дня", - рассказал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Владимир Фитин.

По его словам, площадки для санитарной авиации будут оборудованы в Кеми и Беломорске. Кроме того, в планах - строительство амбулатории в Рабочеостровске. Все эти объекты ориентированы на оказание медицинской помощи жителям и гостям островов.

Планируется, что на Соловках вертолеты будут приземляться на базу действующего на острове аэропорта, который был модернизирован и введен в эксплуатацию летом прошлого года.

В настоящее время на Соловках есть действующая больница, однако если возникает необходимость срочного оперативного вмешательства, пациентов отправляют в Архангельск: в сезон навигации - морским путем, в остальное время - самолетом.

Ранее сообщалось, что Фонд развития Соловков выделит 11 млн рублей на строительство вертолетной площадки в Карелии.

 

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