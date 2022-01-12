Крыша дома насмерть придавила жителя Петрозаводска

Трагедия произошла в микрорайоне Сулажгорский кирпичный завод, сообщили в МЧС Карелии.

Как рассказали в МЧС, 11 января в 13.43 на улице Подсочная произошло обрушение кровли дома.

Под завалами оказался человек. Прибывшие на помощь сотрудники МЧС с помощью бензопил разобрали обвалившиеся конструкции и достали мужчину.

К сожалению спасти пострадавшего не удалось - он погиб.

По факту случившегося проводится проверка.

Предполагается, что мужчина мог погибнуть в тот момент, когда пошел разбирать заброшенный дом на дрова.