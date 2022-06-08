Крышу районного детского сада в Карелии отремонтируют за 10 млн рублей

В кондопожском детском саду «Колосок» начался ремонт кровли, сообщили в Минобразования Карелии.

В детском саду № 20 «Колосок» продолжается плановая работа по улучшению условий для дошкольников. Ремонт крыши в корпусе № 13 — продолжение прошлогодних работ. Тогда в ходе обновления здания подрядчик установил, что кровля требует капитального ремонта. Было принято решение перенести работы на 2022 год. За это время администрация учреждения разработала проектную документацию, а 6 июня строители приступили к ремонту.

«Сейчас, на летний период, корпус № 13 закрыт, а дети переведены в другие корпуса, чтобы подрядчик мог приступить к работе. Капитальный ремонт крыши будет выполнен до 20 августа. В прошлом году на республиканские средства мы обновили фасады в трёх корпусах, в том числе и в этом здании. Кроме того, здесь мы отремонтировали пищеблок, душевые в бассейне и частично заменили окна», — отметила и. о. директора детского сада № 20 «Колосок» Кристина Синько.

В прошлом году на ремонты корпусов детского сада «Колосок» было направлено 30 млн рублей из регионального бюджета. В этом году более 10 млн выделено на ремонт кровли одного из корпусов, продолжаются косметические ремонты в других.

«Наша задача — создание хороших условий для малышей. Важно, чтобы у них была возможность посещать детские сады рядом с домом, и чтобы здания соответствовали современным требованиям», — отметил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев и добавил, что детские сады и школы Кондопожского района в ближайшие годы получат серьезную финансовую поддержку для проведения ремонтов.

Например, школе № 1 Кондопоги в рамках президентской программы капремонтов направят более 150 млн рублей на ремонт в 2023 году.