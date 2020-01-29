Крытая хоккейная площадка в Сегеже готовится к открытию (ФОТО)

В Сегеже на крытой хоккейной площадке готовятся к заливке льда, сообщили в правительстве Карелии.

Объект построен под патронажем Государственной комиссии по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия, возглавляемой Секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

В среду, 29 января, на строительстве крытого корта побывал заместитель Секретаря Совета безопасности, руководитель рабочей группы №5 Государственной комиссии по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия Рашид Нургалиев.





На сегодняшний день на объекте установлена хоккейная коробка, работы по ней завершены. На площадку завозят снег, чтобы ускорить заливку катка. В конце февраля этот процесс должен быть завершен. Возводится здание административно – бытового комплекса путем монтажа стеновых панелей. Затем планируется возведение кровли и внутреннее обустройство помещений.





Напомним, строительство крытой хоккейной площадки на улице Солунина в Сегеже идет рядом со стадионом. Площадка будет похожа на ту, которая работает в Кеми: крытая, с раздевалками и душевыми.

Рашид Нургалиев отметил большую значимость объекта для развития спорта в Сегежском районе, имеющем многолетние спортивные традиции. Сегодня в районе проживают более 6 тысяч детей и подростков до 18 лет.