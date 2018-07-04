Ксения Бородина прокомментировала слухи об изменах мужа

В Сети появились разговоры, что телеведущая Ксения Бородина и Курбан Омаров находятся на грани развода.

Все три года, что Ксения Бородина и Курбан Омаров женаты, завистники и недоброжелатели пытаются развести пару, отмечает "Комсомольская правда". Причем, об их расставании в Сети говорят и тогда, когда в звездной семье действительно проблемы, и когда мир. Например, пару разводили сразу же после рождения общей дочери Теоны. Тогда телеведущая серьезно поругалась с мужем и даже успела подать на развод. Но в итоге пара помирилась.

А в начале лета у Ксении и Курбана снова, судя по всему, вышла какая-то крупная ссора в семье. Супруги отписались друг от друга в Инстаграме и сняли обручальные кольца. Что произошло, можно только догадываться, но в итоге они смогли уладить конфликт и 3 июля отпраздновали третью годовщину со дня свадьбы.

"Прошли и взлеты и падения, но продолжаем идти вместе. Отношение, брак, семья — всегда являются трудной работой, но очень благодарной", — поздравила мужа в Инстаграме телеведущая.

А общаясь с журналистами Starhit на тему измен мужа сообщила:

"То Курбану пишут в личные сообщения, что видели меня на свидании с другим, то мне доносят "осведомленные", что муж веселится в ресторане в компании девушек. Самое смешное, что в этот момент он может лежать рядом с Теей наперевес. Мы уже давно перестали обращать внимание на домыслы и фантазии посторонних. Посмеемся над ними и забываем, потому что абсолютно друг другу доверяем".