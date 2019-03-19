Ксения Собчак собирается родить еще одного ребенка

Героиней нового выпуска программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стала известная журналистка Ксения Собчак.

Несмотря на то, что "блондинка в шоколаде" так и не раскрыла перед зрителями самую страшную тайну своей жизни, поклонникам телеведущей все же удалось узнать немало пикантных подробностей о светской львице, пишет "Узнай все".

Например, мало кто знает, что мама скандальной ведущей политик Людмила Нарусова в свое время была безответно влюблена в популярного актера Эммануила Виторгана и мечтала выйти за него замуж. Поэтому когда дочь Нарусовой неожиданно объявила о бракосочетании с сыном знаменитого актера – Максимом Виторганом, Людмила Борисовна была вне себя от счастья, ведь дочка-таки исполнила ее мечту, и Собчаки породнились с наследником известной фамилии. «Вот как жизнь складывается: то, что не удалось маме, удалось дочке», – не без гордости говорила Нарусова.

Недавно Ксения Собчак и Максим Виторган публично объявили о разрыве отношений. Однако у пары остался маленький сын Платон, который навсегда связал кланы Собчаков и Виторганов. Несмотря на разрыв отношений, Ксения утверждает, что для обоих в приоритете была и остается забота о малыше.

Став родителями в 2016 году, Максим и Ксения из столичной квартиры переехали в загородный особняк. Сейчас Ксюша для своей будущей семьи строит новый деревянный, экологически чистый дом, в котором уже нет места Максиму. Ксения говорит, что в нем она собирается жить со своей мамой и сыном. Правда, в новом особняке вместо одной будет две детских комнаты. По словам Собчак, она не намерена останавливаться на достигнутом и надеется родить еще одного ребенка от любимого мужчины. Кто станет этим счастливчиком, пока неизвестно. Однако глядя на Ксюшу, сразу становится понятно, что она влюблена, и эта любовь взаимна.