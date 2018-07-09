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Новости. Спорт
19:10, 09 Июля 2018
фото: globallookpress.com

Ксения Собчак встала на защиту Федора Смолова после травли в Сети

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Россия 7 июля уступила Хорватии в матче за выход в полуфинал ЧМ-2018. Судьбу команд решила серия пенальти: Федор Смолов не смог забить гол в ворота противника, за что футболиста затравили в Сети.

Блогеры распространили снимок, на котором после игры на полупустом стадионе в одиночестве сидит Федор — поражение ему явно далось очень непросто, отмечает Cosmo.

Ксения Собчак в Instagram призвала прекратить эти публичные издевательства, заявив, что каждый имеет право на ошибку: "Я хочу послать лучи поддержки Федору Смолову. Я ненавижу когда начинается травля. Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот,кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни, лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком" (оригинальные орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Ксения считает, что самому Федору сейчас очень непросто: "Я думаю для Федора Смолова этот чемпионат стал настоящим психологическим потрясением. Лучший игрок сборной на старте, все рекламные контракты и обложки -его, и вдруг весь чемпионат он себя не проявляет и его ставят в запас. Если Черчесов выпустил его в важнейший матч в середине, стоит предположить, что на тренировках он продолжал показывать блестящие результаты, но такие битвы как вчера, это прежде всего битва Воли, Характера. Не все выдерживают. Но нетерпимость к чужой ошибке-самая неприятная черта человека. Давайте любить не только фаворитов нашей сборной, но и тех кому сегодня нелегко. У каждого из нас в жизни, поверьте, будет свой „плохой пенальти“ и свой период „никак-себя-не-проявил“, в такие моменты надо глубоко вдохнуть, выдохнуть и идти дальше. И в каждой чужой ошибке всегда нужно видеть себя самого, вот так вот сидящим на своем умозрительном футбольном поле жизни. У меня всё".

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