Кто облил бензином дом? Неожиданные подробности от МВД Карелии

Стало известно, кто в поселке Пудожского района облил бензином дом с людьми.

Ранее сообщалось, что в поселке Красноборский Пудожского района женщину с детьми заперли в доме и облили двери бензином. О ЧП сообщили в пожарно-спасательную службу через систему «112».

«Пожарные приехали на место происшествия, для предотвращения возможного возгорания пролили дом, засыпали грунтом деревянные панели, а также освободили женщину с детьми», — рассказали в Госкомитет по безопасности жизнедеятельности.

После публикации в «Столицу на Онего» позвонили очевидцы, которые сообщили, что события разворачивались несколько иначе.

По словам односельчан, женщина проживает с сожителем и двумя детьми — 10 и 18 лет. В доме часто проходят алкогольные вечеринки, которые заканчиваются не всегда благополучно.

Как рассказали очевидцы, в этот раз снова была гулянка. Когда хозяин семейства вышел на улицу, женщина заперла дом изнутри. Пытаясь вернуться к домашнему очагу и застолью, мужчина выломал ручку двери, потом разбил окно и ушел, так и не получив доступ к алкоголю.

Позже хозяйка застолья через окно неоднократно выходила покурить. А дом бензином, по словам очевидцев, и вовсе облил ее сын.

В МВД Карелии прокомментировали случившееся и подтвердили, что женщину с детьми никто в доме не запирал.

«Предположительно, дом облил бензином 18-летний сын жительницы поселка. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в МВД Карелии.