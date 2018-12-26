"Кто-то ещё помнит предвыборные слоганы избирательной кампании Артура Парфенчикова?"

Политолог Олег Реут предлагает оценить, насколько реализованы предвыборные обещания главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Моя Родина – Карелия", "Порядок. Развитие. Результат". Кто-то ещё помнит предвыборные слоганы, доминировавшие в избирательной кампании Артура Парфенчикова в сентябре 2017 года? Уходящий 2018-ый - возможность оценить, насколько предвыборные обещания могли быть реализованы в проекции целого календарного года.

Первый вывод, который стоит сделать, заключается в том, что, к сожалению, никаких значимых успехов в социально-экономическом развитии региона не произошло. Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" два раза пересматривалась российским правительством, но бюджетные дотации на реализацию её мероприятий так и не поступили. Был полностью законсервирован Надвоицкий алюминиевый завод, который входит в холдинг "Русал", попавший под режим международных санкций. "Русский радиатор" так и не начал выпуск продукции. Соседняя с ним промплощадка "Надвоицы" не смогла привлечь инвесторов. Вопрос о возврате 0.3 млрд. рублей, которые общероссийский Фонд развития моногородов требует вернуть, плавно перетёк в год наступающий. Вот только в республиканском бюджете указанные траты совершенно не запланированы.

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