Кто в Карелии имеет право на компенсацию стоимости путевки в детский лагерь

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Министерство социальной защиты Карелии опубликовало разъяснения, кто имеет право на компенсации стоимости путевок в детские лагеря, как их получить и на какую сумму.
Право на компенсации имеют родители или законные представители детей в возрасте от 6 до 18 лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевка приобретается родителями самостоятельно в загородный оздоровительный лагерь или в санитарно-курортное учреждение, расположенные в Карелии, в других регионах России, продолжительность смены не менее 18 календарных дней.
Размер компенсации равняется стоимости путевки, если она не превышает 11 тыс. рублей. Если дороже, то компенсация не может быть больше этой суммы.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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