Куда пойти в Петрозаводске 14 июля: Дрифтеры и рейсеры, Петров день и "Теплый концерт"

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, картодром (ул. Лыжная, 2). SickestWekfest. Традиционный автофестиваль. Два дня дрифта, три десятка корчей, Drift taxi, множество качественных проектов, стенса. Интерактивы и встречи с блогерами. Вход бесплатный.

11.30, филиал Национального музея РК "Марциальные воды", Кондопожский район. Традиционный праздник "Петров день".

12.00, п. Шокшезеро, Прионежский р-н. Традиционный праздник вепсской культуры "Pühä päiväine" ("Праздник солнышка").

14.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20). Вторая гаражная распродажа "CRAZY фэшн / Поясни за шмот".

18.00, show-bar "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). MindStorm. Барно-ресторанная интеллектуально-развлекательная игра.

19.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Владимир Рудак, ансамбль "ВМФ". "Теплый концерт". 200 руб.

22.00, парковка стадиона "Спартак". S.R.C. Club. Гонка стрит-рейсеров на 402 метра.