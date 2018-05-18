Куда пойти в Петрозаводске 19 мая: Винтажный цех, вечер памяти Линника, Ночь музеев

Афиша основных культурных событий в столице Карелии на субботу.

11.00-18.00, гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41). Винтажный цех. Особое место на Майском цехе займут товары для дома, дачи и досуга. Книги, пластинки, винтажная одежда, посуда, украшения, предметы дизайна и интерьера. И, как всегда, необычные вещи ручной работы от хендмейдеров.

14.00-17.00, площадка возле ТРК Лотос Plаzа, у колеса обозрения (Лесной пр., 47-а). Семейный фестиваль "Мельница счастья". В программе показательные выступления вокальных, танцевальных и спортивных коллективов Петрозаводска, девичьи и богатырские состязания, семейный квест "Семь волшебных предметов", ярмарка-продажа изделий семейного прикладного творчества, кукольный спектакль и открытая мастерская Театра кукол РК.

19.00, выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (пл. Кирова, 10-а). Вечер памяти Юрия Линника. Встреча пройдет на выставке "Русский Север в творчестве архитектора Ю. С. Ушакова. К 90-летию со дня рождения". Известный писатель, поэт, доктор философских наук Юрий Линник уделял особое внимание изучению архитектуры Русского Севера. Основу выставки составляют работы из собрания созданного им Музея Русского Севера. Экскурсии по выставке состоятся в 18.00, 20.00, 21.00, 22.00.

С 18.00 до 01.00 в Петрозаводске вновь состоится Международная ночь музеев. Музеи Петрозаводска и их партнеры готовят специальные программы: выставки, мастер-классы, концерты, спектакли, авторские экскурсии, кинопоказы, игры.

В программе "Ночь в музее "Кижи" – поездка на остров по специальной льготной цене. Интерактивная экскурсия посвящена традиционной культуре и архитектуре русских Заонежья. В ходе экскурсии посетители проследят метаморфозы льняного семени, овечьей шерсти, дерева, ржаной муки, познакомятся с трехсотлетней историей Кижского архитектурного ансамбля, процессом реставрации икон. В завершении программы всех ждет ароматный горячий чай из кижских трав, "каша из топора", ярмарка и концерт карельского фолк-ансамбля "Sáttuma". Отправление от речного вокзала г. Петрозаводска: 12.50, 13.10. Билеты для участия в программе на острове Кижи можно приобрести он-лайн на сайте музея-заповедника "Кижи".

Также 19 мая будут работать праздничные площадки в Петрозаводске: на пл. Кирова, 10 А (выставочный зал), на пл. Кирова, 10 (фондохранилище), на ул. Федосовой, 19 (выставочный зал). С 18.00 до 23.00 детей и взрослых ждут увлекательные экскурсии, мастер-классы, творческие встречи концерты и другие мероприятия.

С 15.00 до 00.15, Национальный музей (пл. Ленина, 1). Бесплатное посещение постоянной экспозиции музея (вход в музей прекращается в 23:30). В этот день посетителей ждут авторские экскурсии, квесты, мастер-классы, квиз, ночная экскурсия с фонарями, концерты, интерактивные занятия, байка-баттл и многое другое.

Для детей - квесты "Музейные бродилки", мастер-класс "Порхающие цветы", музейные занятия "Самый умный", "У наших ворот всегда хоровод" и "Сказка за сказкой", интерактивная экскурсия "Дорога рыбка к обеду", а также сеансы игры в интерактивной песочнице. В программе - акция по составлению книги рекордов Национального музея Карелии, конкурс "Загадка футбольной фотографии", концерт учащихся и преподавателей Петрозаводской детской школы искусств им. М. Балакирева, ночная экскурсия с фонарями и авторская экскурсия о женщинах "Калевалы". В этот же день состоится открытие выставки "Император Александр II в Олонецкой губернии. К 160-летию визита".

Акция закончится ночной лекцией от директора Национального музея Михаила Гольденберга "Петрозаводск: революция и футбол".

С 17.00 до 23.00, Медиа-центр "Vыход" (пр. К. Маркса,14) – свободный вход для всех посетителей на выставку "Кетология" Наташи ван Неттен. Графика и инсталляции канадской художницы посвящены китам и науке о китах – кетологии. Экскурсии – в 18.00 и в 20.00. С 23.00 зал закрывается для посетителей, начинается разговор художника и музыканта: Артем Стародубцев и Андрей Дикоев беседуют на тему "Парк. Музыка и искусство". Заранее записавшиеся гости могут принимать непосредственное участие в беседе, для остальных состоится онлайн трансляция на https://www.youtube.com/user/MediaCenterExit.

С 18.00 до 24.00, Музей изобразительных искусств (пр. К. Маркса, 8). Выставки: "Пространство квадрата" - современное искусство Георгия Горского и Валерии Зверевой (Санкт-Петербург), вход свободный. "Аксессуары с характером" - произведения из фондов Музея, частная коллекция аксессуаров Марины Седовой (Санкт-Петербург), (цена билета: взрослый 100 руб, пенсионер - 50 руб., студент - 40 руб., школьники, дошкольники - бесплатно). Постоянная экспозиция, вход свободный.

Мастер-классы: 18.30 - мастер-класс для детей "Светлячки-фонарики", 19.30 – "НЕакрЫловые рыбы", 20.00 – "Птица Феникс", с 18.00 до 22.00 - экспресс-мастер-класс "Лети, лети, голубка", с 18.00 до 20.00 - экспресс-мастер-классы "Брошки-цветочки" и "Ювелирные мешочки", с 19.30 до 23.30 - экспресс-мастер-класс "Фотобутафория", с 21.30 до 23.30 - мастер-класс "Голландские гости". Стоимость – 50-250 руб. В программе акции – экскурсии, кинопоказы, концерты.

В этом году впервые к акции "Ночь музеев" присоединятся музей геологии докембрия Института геологии Карельского научного центра РАН, музей "Карельская изба"" Республиканского центра детско-юношеского туризма, Евангелическо-лютеранский приход Святого духа г. Петрозаводска.

19.00, клуб "Z.EFiR" (ул. Красная, 10). Punk s not Dead: "Болт 69" (Тверь), "Скамейка Запасных" (Нижний Новгород), "Ничего хорошего", "Стая Коней", "Северный Парк". Вход: 200-300 руб.