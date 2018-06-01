Куда пойти в Петрозаводске 2 июня: Пейнтбол, постановки для детей и музыка для взрослых

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.00, клуб "Контр страйк" (ул. Балтийская). Второй этап Кубка и Чемпионат Карелии ТТ по пейнтболу.

10.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Ежегодный республиканский фестиваль по народной игре кююккя "Карельские городки". В соревнованиях примут участие более 70 спортсменов в составе 16 команд из районов Карелии.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Музыкальный интерактивный спектакль "Малышкины забавы", несколько кукольных мини-спектаклей в пряничном домике с героями К. Чуковского и С. Маршака и музыкальные игры с детьми.

12.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Сказка по произведению Турбьёрна Эгнера "Приключения в лесу Ёлки-на-Горке". Камерный музыкальный спектакль, в котором действующие лица – лесные звери: Лазающий Мышонок, Лис Миккель, Зайка-пекарь и другие, – попадают в забавные переделки, из которых легко находят выход.

13.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Музыкальная сказка в двух действиях "Хрустальная туфелька". всеми любимая история о Золушке и ее хрустальной туфельке, о прекрасном Принце и злобной Мачехе, о мудром Короле и Фее-Крестной.

14.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Сказка в двух действиях "Волшебная лампа Алладина". Ширмовой спектакль с тростевыми куклами, где подвижные ширмы в виде слонов и верблюда помогают передать чарующую атмосферу Востока, напоенную чудесами и превращениями.

15.00, Городской центр молодежи (пр. Невского, 55). Открытая встреча с путешественником Павлом Волгиным. Автостопом из Петрозаводска в Индию. 11 стран, 9 месяцев, 1000 долларов на старте. Как путешествовать без английского и минимально тратиться. Бесплатный вход, угощение и чай.

17.00, территория Дворца творчества детей и юношества (ул. Красная, 8). Ежегодный Fest Здоровый Рок. Группы студии "Рок-инициатива". Шоу от центра боевых искусств "Саньяо". Специальный гость. Вход свободный.

19.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3, летний дворик). "СА:МИ" - альтернативный хип-хоп. Хочешь побеситься и устроить настоящий расколбас своему телу? Музыканты готовы в очередной раз зажечь сердца музыкой, зарядить энергией позитива, заставить задуматься каждого о своем.

20.00, клуб "ZEFIR" (ул. Красная, 10). Трибьют-концерт группы "Король и Шут" - большой сэт от участников группы "Чокнутый Пропеллер", которые исполнят самые известные и популярные хиты группы "Король и Шут". Вход 150 руб.