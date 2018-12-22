Куда пойти в Петрозаводске 22 декабря: Ярмарка мастеров, утренники и новая книга

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.30, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). Новогодний бал для малышей. Для дам и кавалеров от года до трех лет. 300 руб.

10.30, площадка школы ВМХ Skatepark на радиозаводе (пр. Лесной, 51а, стр. 2). Беговело/велосоревнования от клуба ПедалейNET. Участвуют беговелы в категориях 4+, 4,5+, 5+ (до 6 лет) и "детский велосипед".

11.00, кафе "The Кухня" (пр. Ленина, 7, 2 этаж). 11-я новогодняя ярмарка подарков ручной работы "HOBBY МАРКЕТ". Уникальные подарки ручной работы, сделанные с душой.

12.00, 15.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Снежная королева". Музыкальная сказка с оркестром "Онего". 300-450 руб.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс для детей "Гномик". 350 руб.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

14.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Заветное желание". Музыкальная интермедия у елки + зимний спектакль. Дети собираются праздновать Новый год, а елки до сих пор нет! Надо загадать Деду Морозу самое заветное желание. С 4 лет. 380 руб.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Презентация романа Яны Жемойтелите "Хороша была Танюша". Удивительная, прекрасная, страшная история любви, рядом с которой непременно находится место и зависти, и ненависти, и ревности, и страху. Книга вышла в Москве в издательстве "Время", тираж был распродан практически за один месяц. Издание можно приобрести в Книжном киоске НБ РК.

16.00, 18.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Подарок для деда Мороза". Интерактивная елочка для самых маленьких зрителей. Гномики догадались, что каждый Новый год происходит несправедливость: Дед Мороз дарит подарки всем, а кто же подарит ему? С 1 года. 350 руб.

17.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Кабы не было зимы…". Песни, музыка, танцы, веселые и лирические, народные и популярные современные в преддверии Рождества и Нового года. От 500 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Р. Львович. "Черная курица". Опера-мюзикл в двух действиях. История о дружбе и предательстве, невероятных приключениях и превращениях, о взрослении маленького человека. С 6 лет. 150-1000 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). Уникальный концерт - рок-сказка "Самая длинная ночь в году". 150/200 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). SPB - Skins Attack - PTZ. Яркие представители и флагманы SPB Oi/Street punk движа. 300 руб.

20.20, Pub 119 (пр. Ленина, 26). "The Dobson Brothers". Вход свободный.