Куда пойти в Петрозаводске 23 декабря: Балы для малышей, индийские танцы и новая песня

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, Дом Кантеле (пр. К. Маркса, 6). Детская программа "Новогодняя елка в Доме "Кантеле". Дети побывают на незабываемом празднике в компании самого настоящего Деда Мороза и его карельского друга Дядюшки Юкко, который учит разным премудростям в своей Академии домовых. 500 руб.

10.30, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). Новогодний бал для малышей. Для дам и кавалеров от года до трех лет. 300 руб.

11.00, 14.00, 17.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). А. Белозеров. "Как Ежик в первый раз Новый год встречал". Новогодняя программа.

11.00, кафе "The Кухня" (пр. Ленина, 7, 2 этаж). 11-я новогодняя ярмарка подарков ручной работы "HOBBY МАРКЕТ". Уникальные подарки ручной работы, сделанные с душой.

12.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Снежная королева". Музыкальная сказка с оркестром "Онего". 300-450 руб.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Праздничная программа "Рождество в Хогвартсе" в рамках клуба "Дорога в Хогвартс". Занимательные уроки, встреча с известной прорицательницей, профессором Трелони, знакомство с совами, игры и фотозона в костюмах от компании "Квест Центр" на Дзержинского.

12.00, ресторан "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Финальная игра Mind Storm.

12.30, 14.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Серия мастер-классов "Приключалкино" по созданию мультфильмов своими руками с преподавателем Карельского колледжа культуры Еленой Кубли.

13.00, 16.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Интерактивная программа для детей "Забавы театрального домового Тэпе".

13.00, детский центр "Радуга" (Березовая аллея, 25-1). "Мамина беседка". Неформальные занятия мамочек с приглашенными экспертами, полезное общение. Встречи-беседы на темы здоровья, питания, психологии, обмен опытом, за чашечкой чая с полезными вкусняшками.

13.00, Детско-юношеский центр (пр. А. Невского, 71, каб. 101). Фестиваль молодежной благотворительности Снеж'ОК. Мастер-классы, доброе кафе, благотворительная ярмарка "Я верю в сказку", квест, квартирник.

14.00, 18.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Заветное желание". Музыкальная интермедия у елки + зимний спектакль. Дети собираются праздновать Новый год, а елки до сих пор нет! Надо загадать Деду Морозу самое заветное желание. С 4 лет. 380 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсии-прогулки для всех любителей истории Петрозаводска. Экскурсия по Соборной площади.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб "Старая пластинка" приглашает. "Карнавальная ночь" и не только".

16.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Подарок для деда Мороза". Интерактивная елочка для самых маленьких зрителей. Гномики догадались, что каждый Новый год происходит несправедливость: Дед Мороз дарит подарки всем, а кто же подарит ему? С 1 года 350 руб.

17.00, актовый зал ПетрГУ (пр. Ленина, 33). Отчетный концерт коллектива индийского танца "Индира". Вход свободный.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. И. Чайковский "Щелкунчик". Балет-феерия в двух актах. С 6 лет. Самый популярный спектакль в репертуаре Музыкального театра Карелии, интересный как для детей, так и для взрослых любителей классического балета. 150-1500 руб.

18.00, ремесленно-медийный лофт "Синий Коридор" (ул. Калинина, 1, с. 2). Праздничная толкучка "Зимний Синий". Мастер-классы от наших мастерских, фотозона, музыкальный перформанс и многое другое.

19.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). В. Соллогуб. "Беда от нежного сердца". Водевиль.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Баба Шанель". Самодеятельный ансамбль русской песни "Наитие" при Доме культуры для глухонемых празднует своё десятилетие. За столом все пять солисток, чей совокупный возраст уверенно приближается к пятистам годам... 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Кто любит меня?". В спектакле по литературным текстам известных российских литераторов Андрея Геласимова и Евгения Гришковца актеры "Творческой мастерской" Людмила и Валерий Баулины ищут выход из кризиса и постигают смысл жизни. 400 руб.

19.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Владимир Рудак и ансамбль ВМФ. Ожидается премьера новой песни. 200 руб.