Куда пойти в Петрозаводске 23 февраля: Пейнтбол, лыжи и флешмоб к Дню защитника Отечества

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, пейнтбол-клуб "Контр-Страйк". (ул. Балтийская д.14, ангар №16). Ежегодный традиционный турнир, посвященный Дню защитника Отечества и открытию сезона пейнтбольных турниров 2019 года.

10.30, РСК "Курган". III фестиваль лыжных видов спорта Karelia Ski Fest-2019. Марш малышей - 11.00. Старт участников марафона (24 февраля начало в 11.00).

11.00, пл. Ленина. Торжественная церемония возложения венков и цветов к Мемориальному комплексу "Вечный огонь".

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Ладушки". На основе детских потешек. С 1 года.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

14.00, клуб "Контакт" (ул. Красная, 36). Ежегодный международный чемпионат по брейк-дансу "КЕШ-Ю 2019". 200 руб.

17.30, Онежская набережная (створ проспекта Ленина). Флешмоб, посвященный Дню защитника Отечества.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Дж. Верди. "Травиата". Опера в двух актах. Самая популярная опера мира, созданная по мотивам пьесы Александра Дюма-сына "Дама с камелиями", полтора века назад шокировала публику: героиней оперы оказалась куртизанка. 150-1000 руб.

19.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Праздничный вечер для мужчин. А. П. Чехов. "Сад". Спектакль известного режиссера Александра Янушкевича тяготеет уже не только к комедии, но к фарсу - яркому, смешному и беспощадному. Ни дам в белых платья, ни цветущих вишен, только нелепые персонажи в масках, развоплощенные до полной неузнаваемости. С 18 лет. От 450 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). По пьесе Ярославы Пулинович. "Земля Эльзы". Светлая история немолодых Ромео и Джульетты, встретивших друг друга в обычной российской деревне, в конце жизни, полной лишений и скорби. 400 руб.

19.00, негосударственный авторский театр "Ad Liberum", сцена ДМШ им. Г. Синисало №1 (пр. Октябрьский, 1). "Господин, который платит". Чувства по контракту в двух действиях. Респектабельный мсье Амилькар, преданный женой, детьми и друзьями, решает с помощью денег создать себе иллюзию того, без чего, оказывается, не может жить мужчина в самом расцвете сил - без единственного друга, без любящей жены и без обожаемого чада. 450-500 руб.

19.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). Танцевальный спектакль "Глянец". 400 руб.

19.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Лидер легендарной рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий и его музыканты со специальной акустической программой. 500 руб.

20.00, Pub-119 (пр. Ленина, 26). 16-String Wild Runners - 16-струнный Punk'n'Blues, с мощными гитарными запилами, хриплым вокалом. Каждая строка из песни, как выстрел из 16-зарядного дробовика. Вход свободный.