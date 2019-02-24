Куда пойти в Петрозаводске 24 февраля: Последний мастер-класс, прогулка по Петрозаводску и воскресный джаз

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.50, п. Чална, вотчина Талви Укко. Второй зимний республиканский фестиваль бега Полумарафон "Lumi Karjala".

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). В. Маяковский. "Пусть меня научат". Вслед за Маяковским необычные куклы Романа Вильчика рассказывают о романтике разных профессий через главного героя – обычного мальчика, который попадает в череду фантастических приключений, где оживают сложные механизмы. Перед спектаклем театрализованная программа "Папин день". С 5 лет. От 250 руб.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Вальдгардт. "Кошкин дом". Музыкальная сказка в одном действии. Премьера. Смешная и поучительная история по сказке С. Я. Маршака - для маленьких зрителей и их родителей. 100-400 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет). Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Кто на чем едет?". Концерты абонементов №16-Б и 18-Б "От двух до пяти: музыкальные сказки".

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Василиса Микулишна". Концерт абонемента №3 "Сказки с оркестром "Онего". 250 руб.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие литературной студии "Краткий курс" по теме "Композиция". Ведущая – Яна Жемойтелите.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Последний мастер-класс по лепке из полимерной глины: кактусы и котокактусы. 400 руб.

14.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Февральская встреча в "СоНеТе". Вечер женской поэзии.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" - экскурсии-прогулки для всех любителей истории Петрозаводска. Экскурсия "Памятные доски городского квартала".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Лекторий "ТРИЗ в Карелии". Темы лекций: "Содействие развитию промышленности и системы образования региона с помощью методологии ТРИЗ", "Образовательный туризм и изобретательское творчество".

16.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб любителей Гарри Поттера "Дорога в Хогвартс".

17.00, арт-пространство "Синий коридор" (Литейная пл., 3). Открытие фестиваля молодого искусства Карелии "138 квАдРаТов". Графика, живопись, фотография.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Штраус. "Летучая мышь". Оперетта в трех действиях. Гениальная музыка Иоганна Штрауса и блестящая пьеса Николая Эрдмана, полная изящества и остроумия. 150-800 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). По повести Б. Васильева. "А зори здесь тихие…". Противоестественность происходящего, красота и жестокость, несовместимость женского начала и войны стали основой спектакля, рассказывающего о реальных событиях 1942 года.

18.00, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). "Встреча друзей". Праздничный концерт, посвященный 15-летию танцевального клуба "Рэгтайм".

18.00, show-bar "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Mind Storm – барно-ресторанная интеллектуально-развлекательная игра; состоит из интересных вопросов, разделенных на туры. При этом затрагиваются абсолютно разные сферы жизни, но, в основном, это не энциклопедические знания, а логика, догадливость и находчивость.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Раз. Два. Три...". Режиссер Филипп Лось (Москва) создал странный, местами гротесковый спектакль, где любовь все время незримо присутствует, практически является одним из действующих персонажей. 400 руб.

19.00, ПГК им. Глазунова (ул. Ленинградская 16, аудитория 411). НеслуЧайная музыка. Клуб любителей современного искусства. Интеллектуальный клуб. Неформальные встречи за чашкой чая/кофе.

19.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Сольный шоу-концерт посвященный 100-летию группы "Почтовая служба Бангкока". 300 руб.

20.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). “Faberge Jazz Project". Дмитрий Соловьев – фортепиано, Лада Попова - саксофон, Илья Варламов – бас-гитара, Олег Поценковский - барабан, Макс Пинчук - гитара. 100 руб.