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Новости. Общество
09:00, 24 Ноября 2018

Куда пойти в Петрозаводске 24 ноября: День рождения легендарного турклуба и много музыки – хорошей и разной

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

8.30, легкоатлетический манеж ПетрГУ (ул. Герцена, д. 31б). Первенство Карелии по функциональному многоборью. Соревнования в формате #кроссфит.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Федорино горе". Режиссерский прием спектакля - театр в театре. А играют в этом театре грабители - они же актеры-любители.  С 5 лет. 250 руб.

11.00, спортзал (ул. Мурманская, 30). Турнир кунфу.

12.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). О. Портретова. "Корона тролля". Музыкальная сказка, полная превращений и чудес. С 6 лет.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс "Свинка – символ 2019 года" в технике кинусайга - это японское рукоделие, суть которого заключается в составлении определенного рисунка из лоскутков ткани. 350 руб.

12.00, общественно-культурный центр НКО (ул. Шотмана, 8). Мастер-класс "Рождественские истории" – создание рождественского венка, от 7 лет. 250 руб.

13.00, центр "Имена" (ул. Герцена, 37-5). АромаПосиделки. Встреча посвящена арома-массажу. Вход свободный по предварительной регистрации в обсуждениях.

14.00, ВСЦ "Акватика" (ул. Пушкинская, 7). Открытый Кубок РК по художественной гимнастике и Турнир городов России и зарубежья по художественной гимнастике на Кубок Н.Я. Липниной.

15.00, спортзал ПетрГУ (ул. Пушкинская, 17). Китайская гимнастика для людей пожилого возраста.

17.00, Карельская государственная филармония (г. Кондопога, Дворец искусств). Гастроли Московского государственного академического камерного хора. 400-1000 руб.

17.00, актовый зал ПетрГУ (пр. Ленина, 33). День рождения турклуба "Сампо". Встреча посвящена 40-летию походов "самповцев" на Камчатку. Вход свободный.

18.00, арт-пространство  Agriculture_club (Коммунальная 20а). Группа "Белый танец" - три поколения женщин, творческая семья, концертный опыт которой насчитывает более 40 лет. Диско 80-х, советская эстрада, рок-н-ролл, шансон, романсы, современная поп-музыка, русские народные песни в современной аранжировке, песни на карельском языке. 300 руб.

18.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Концерт "Черные брови, карие очи". В концертной программе прозвучат украинские народные песни в исполнении солистов Музыкального театра Карелии.

18.30, кафе "Чистый Вкус" (ул. Кирова, 19). Традиционный акустический концерт в поддержку животных. ШнуХшну (лирика), СиМа (северный фолк), Крис (музыка для людей, внутри которых шумит море и светит солнце), Даша Рожина и Юрий Суетин (песни из ирландских туманов), аnna (нежная акустика / hapi drum, steel tongue drum, tank drum). 50 + руб. Все вырученные деньги пойдут на благоустройство и содержание приютов.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "№ 13". Пьеса английского драматурга Рэя Куни "№13" написана в 1991 году, удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия года. 800 руб.

19.00, Негосударственный авторский театр "Ad Liberum" (большой зал Музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало, пр. Октябрьский, 11). Н. В. Гоголь. "Женитьба". Этот яркий и очень смешной спектакль не даст соскучиться даже самому искушенному зрителю. 450-500 руб.

19.00, национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). Программа "Ваши любимые песни". Романсы, старинные русские народные песни, песни современных композиторов из популярных художественных фильмов. 400-500 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). Группа "Черный обелиск" - новый юбилейный альбом "Х". Билеты: первые 20 штук - по 700 руб., далее - 800 руб., на входе - 1000 руб. Vip-билеты (столики) - 1000 руб., на входе 1500 руб.

20.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Концерт "Spiritual Seasons" - большая осенняя программа. Ирландский и скандинавский фолк в Петрозаводске. 300-400 руб.

20.00, кафе "Crema" (пр. Ленина, 17). Nikas Bolshoe Uho. Evening microclimate.

20.20, ресторан-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Концерт  "Двое против, один воздержался". Акустический проект участников "16 TONN" и "BlackJack". 200 руб.

23.59, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Оldschool warriors. Великие мастера грува и танцевального бита. 100 (с репостом) – 200 руб.

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