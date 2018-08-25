Куда пойти в Петрозаводске 26 августа: Фестиваль за фестивалем

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.
11.00, центр активного отдыха "Ялгора", Прионежский район. Фестиваль красок "Холи". Участие в фестивале строго по предварительной регистрации.
12.00, этнокультурный центр "Киелен Киррью", п. Эссойла, Пряжинский район. Фестиваль карельской поэзии "Пусть руны летят над Сямозером".
13.00, "Хорошее место" (ул. Энгельса, 13). Киберфутбол. 200 руб.
15.00, арт-пространство "Двор" (пр. А. Невского, 71). Фестиваль Экофест. Мастер-классы, фри-маркет, фотовыставка, кинолекторий.
15.00, "Хорошее место" (пр. Первомайский, 2). КВИЗ "Разумные люди". Игра № 12. 200-300 руб.
17.00, пл. Кирова. Всероссийский фестиваль красок. Вход свободный.
19.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, д. 3). Владимир Рудак и Ансамбль "ВМФ". Акустический open-air "Там, где были мы!". Вход 200 руб.
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