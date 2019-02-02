Куда пойти в Петрозаводске 3 февраля: Авторский балет, социальные танцы и Сурганова с оркестром

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Л. Федорова. "Заветное желание". С 4 лет. 250 руб.

13.00, ул. "Правды", 5. Воскресные занятия для молодежи в Приходском. Изучение Посланий Апостолов. Тематическая беседа.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Видеоверсия спектакля Андрея Денникова "Кот Васька и его друзья" на большом экране.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Л. Делиб. "Коппелия". Балет в трех актах. Премьера авторского спектакля Кирилла Симонова по мотивам новеллы Э. Т. А. Гофмана "Песочный человек". 150-1700 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Экзамен Dance". Спектакль-танец. Авторская танцевальная программа артиста балета и балетмейстера Олега Щукарева. От 250 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). "Вертушка Газманова" читает рэп. 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Сны…". Режиссер и автор инсценировки Андрей Тупиков создал спектакль по нескольким произведениям Ф.М.Достоевского. 400 руб.

19.00, ресторан "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Танцевальная вечеринка от школы Primavera. Социальные танцы: кизомба, танго, хастл, сальса, бачата и другие.

19.30, ДК "Машиностроитель" (ул. Московская, 1). СУРГАНОВА И ОРКЕСТР. Юбилейный концерт в честь 15-летия. От 1300 руб.

20.30, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Акустический концерт одного из лучших рок-вокалистов страны, Дениса Михайлова, в честь юбилея группы "Обе-Рек" и выхода альбома "Сердце". 600 руб.