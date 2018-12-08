Куда пойти в Петрозаводске 8 декабря: Жаркие танцы, мастер-классы и живые концерты на любой вкус

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Серая шейка". Маленькую беззащитную уточку поранила лиса, и Серая шейка не смогла улететь в теплые края вместе с семьей. 250 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), 17.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). Концерты абонементов №15-А и №17-А "От двух до пяти: музыкальная азбука".

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс для детей "Зимняя избушка" - новогодний декор. 350 руб.

11.00, гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41). Новогодний Винтажный цех. Подарки на любой вкус - все самое необычное и душевное.

12.00, танцевальный зал (ул. Муезерская,15). Мастер-классы Havana Dance Weekend, 12.30-13.30 - salsa casino (Yoandri&Gema). 13.30-14.30 - bachata (Yoandri&Gema), 14.30-15.30 - reggeaton (Gema), 16.00-17.00 - bachata ladies style (Gema), 17.00-18.00 - salsa ladies style (Gema). +79210103334. 200 руб.

13.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. И. Чайковский. "Щелкунчик". Самый популярный спектакль в репертуаре Музыкального театра Карелии, интересный как для детей так и для взрослых любителей классического балета. 150-700 руб.

15.00, спортзал ПетрГУ (ул. Пушкинская, 17). Китайская гимнастика для людей пожилого возраста.

16.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). "Серебряная сказка". Концерт абонемента №33 "Всей семьей во Дворец". 250 руб.

16.00, кафе "Простая еда" (пр. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины. Лепка, общение, чай и угощения. 400 руб.

17.00, национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). Открытие концертного цикла "Мы из "Кантеле". "Субботний вечер с Татьяной Субботиной" - участвуют музыканты известной карельской группы "Мюллярит" Андрей Бразевич, Татьяна Умнякова, Дмитрий Демин и Сергей Зобнев.

18.00, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). Творческий вечер Ларисы Рубальской "Все сначала".

18.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12, большой зал). Концерт IV Международного фестиваля "XX век с Вадимом Холоденко". Айлен Притчин (скрипка) и Лукас Генюшас (фортепиано). Дж. Адамс − "Road Movies" для скрипки и фортепиано, Р. Ан − Соната до мажор для скрипки и фортепиано, М. Равель − Соната in G для скрипки и фортепиано. 500 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Малая сцена. В. Ляпин. "Шалости жизни". Современная комедия, калейдоскоп почти анекдотичных событий. Герои - обычные люди, наши современники и соотечественники, с легким налетом советского прошлого.

18.00, арт-пространство Agriculture_club (Коммунальная 20а). Проект "Grupo 3". OLIKO / Было ли - цирковые артисты из г. Лаппеенранта (Финляндия).

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). JackCompilation. ВИА 13-летней выдержки "Чокнутый Пропеллер" (панк/хардкор), новоиспеченный бойз-бенд "МонстеррА" (треш/хэви), светоч металла "ZaVeT" (вайт-метал). 150 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). "Dругой ветер" (СПб), "Команда КОРА" (СПб). 200 руб.

18.00, кафе "Mama ROOM" (ул. Кирова, 24). Живой концерт музыкальной команды "Оригинальный СюDJет". Инструментальные каверы и импровизация. Вход свободный.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). П. Гладилин. "Другой человек". Комедийная мелодрама, полная музыки и высочайшей пробы абсурда. 400 руб.

21.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12, большой зал). Концерт IV Международного фестиваля "XX век с Вадимом Холоденко". Мессиан "Двадцать взглядов на младенца Иисуса". Играет Вадим Холоденко. 500 руб.

23.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Я накатил, накачу и буду накатить". До 1.00 вход бесплатный.

23.30, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Караоке № 1. Заказ песен бесплатный. Вход свободный.