Куда пойти в Петрозаводске 8 июня: БГ, рыцари и короткие юбки

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, стадион "Спартак". Фестиваль "Карельские городки".

11.00, стадион "Юность". Республиканские соревнования по футболу "Кожаный мяч".

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Международный фестиваль современной хореографии "Nord Dance". Р. Щедрин. "Чайка. Искусство любить". Одноактный балет. Премьера. Спектакль Кирилла Симонова. 300-700 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Первый сольный концерт группы "Маленький оркестр Куинджи" с участием артистов театра. От 200 руб.

19.00, ДК "Машиностроитель" (ул. Московская, 1). "Аквариум". Специальный "летний" концерт в Петрозаводске. От 1900 руб.

20.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Мегаломания". Акустический дуэт предлагает взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения. Soundgarden и Nirvana, RHCP и Лу Рид и др. 500 руб.

21.21, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). "Рыцари XXI века". При поддержке Школы фехтования SWORD. Мастер-класс, демонстрация экипировки, показательные бои, история рыцарей, фотосессия. Вход свободный. С 23.00 – танцы без пауз.

23.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). "Игристый грув": хаус. 200 руб.

23.00, ночной клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). "Именинник июня". DJ Rom, DJ Annsi, DJ Mike, DJ Abramovsky. Именинникам июня и компании друзей именинника вход свободный всю ночь.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Жарче лето, короче юбки". До 00.00 вход бесплатный.

23.55, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Levels. Normdj, Subtek, Bolshoe Uho. Вход свободный.