Куда в Карелии можно пожаловаться на рост цен - инструкция

Управление Федеральной антимонопольной службы в Карелии усиливает контроль за ценами на социально значимых товарных рынках.

Как сообщили в Минэкономразвития Карелии, региональное Управление УФАС усиливает контроль за ценами на социально значимые товары.



Это сделано для защиты граждан от необоснованного роста цен. Как пояснили в Минэкономразвития, некоторые продавцы могут использовать нынешнюю экономическую ситуация в спекулятивных целях.



Обратиться в Карельское УФАС России в письменной форме можно по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 1А, 5 этаж, посредством почтовой связи: 185035, г. Петрозаводск, а/я 243, через официальный сайт https://karelia.fas.gov.ru, перейдя по вкладке "Написать в Карельское УФАС России", по электронной почте: to10@fas.gov.ru, а также через сайт Госуслуг.