Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился местный житель, который рассказал, что снег, собранный в районе Гоголевского моста в Петрозаводске, складируется не на специальном полигоне, а за 4 км по направлению к озеру Лососинное, в районе остановочного комплекса и гаражного кооператива.

По словам нашего читателя, в ночь на 1 марта он лично видел, как самосвалы (номера он записал) везли в сторону Лососинного грязный снег, собранный в районе моста, и выгружали его вдоль дороги у остановочного комплекса.

Увидев это безобразие, продолжает мужчина, он тут же позвонил в полицию, полагая, что стражи порядка незамедлительно выедут на место и пресекут предполагаемое нарушение. Но этого не произошло.

Продолжение истории, а также фото и видео - по ссылке.