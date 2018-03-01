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Новости. Общество
16:20, 01 Марта 2018

Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео

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В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился местный житель, который рассказал, что снег, собранный в районе Гоголевского моста в Петрозаводске, складируется не на специальном полигоне, а за 4 км по направлению к озеру Лососинное, в районе остановочного комплекса и гаражного кооператива.

По словам нашего читателя, в ночь на 1 марта он лично видел, как самосвалы (номера он записал) везли в сторону Лососинного грязный снег, собранный в районе моста, и выгружали его вдоль дороги у остановочного комплекса.

Увидев это безобразие, продолжает мужчина, он тут же позвонил в полицию, полагая, что стражи порядка незамедлительно выедут на место и пресекут предполагаемое нарушение. Но этого не произошло.

Продолжение истории, а также фото и видео - по ссылке

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузнецов
2018-03-01 23:01:12
Город оплачивает каждый кубометр вывезенного именно на полигон снега.
Мизантроп
2018-03-01 19:33:42
Будьте культурными - плюйте в урны! Хе-хе-хе...
sherhan2
2018-03-01 18:53:08
Безобразие! То ли дело раньше.Привезут на набережную и через перила в озеро.(Давно это было).
Гражданин
2018-03-01 18:14:49
Смешно, и это все, не думаю. Наверно это не разовый заезд, снег то с грязью, что скажет Прокуратура по природе, хотя ваш город сплошная помойка.
Хаос
2018-03-01 18:48:36
Гражданин, помойка в наших головах. У нас на Кукковке тоже снег в лес вывозили. И у кафе "Горка" в сторону Древлянки есть съезд в лес и там тоже самое.
однозначно
2018-03-01 16:56:21
Какие все вдруг чистюлями стали. Да собачатники за сутки по городу два камаза какашек могут нагрузить за своими блохастыми друзьями. Вот только не грузят почему то
Гость
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В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
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