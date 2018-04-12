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Новости. Общество
21:30, 12 Апреля 2018

Кудрявцева хочет треснуть "зажравшейся" Набиуллиной

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Циничное заявление главы Банка России возмутило известную телеведущую.

Глава банка России Эльвира Набиуллина уверена, что проблема российских пенсионеров в том, что они не умеют копить деньги и инвестировать. Поэтому, как она считает, большинство наших стариков прозябают за чертой бедности, рассказывает "ШоубиZZZ".

За прошлый год, согласно официальным данным, Эльвира Сахипзадовна заработала почти 27 миллионов рублей. При этом ее зарплата на посту главы Центробанка регулярно растет. Например, в 2014 году в сведениях о доходах, расходах и имуществе служащих ЦБ, опубликованных на официальном сайте регулятора, говорилось, что Набиуллина получает всего 22 миллиона рублей в год. А в 2013-м – меньше еще на целых десять миллионов.

Но все это объяснимо – Набиуллина же бюджетница, вот и индексируют ее доходы, поскольку цены в стране растут, инфляция сжирает доходы. А работа у Эльвиры Сахипзадовны тяжелая, она день и ночь думает, как спасти рубль. Буквально по Филатову: "Утром мажу бутерброд // Сразу мысль: а как народ? // И икра не лезет в горло, // И компот не льется в рот! // Ночью встану у окна // И стою всю ночь без сна – // Все волнуюсь об Расее, // Как там, бедная, она?".

Наполняет по мере сил семейный бюджет и супруг Набиуллиной – ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Только в 2014 году он заработал 45 миллионов рублей.

Наверное, такие доходы позволяют копить, откладывать, инвестировать. И не печалиться о будущем. Подобного же Набиуллина ждет и от российских пенсионеров, призывая их к подобной финансовой грамотности.

Правда, их доходы немного скромнее. Правительство России сообщило о своем желании индексировать пенсии. Планируется, что после введения таких изменений средняя пенсия в России в 2018 году составит 14 100 рублей. Получается, что годовую зарплату Набиуллиной среднестатистический пенсионер заработает всего за 1914 месяцев, или за 159 лет.

Разумеется, подобное циничное заявление зажравшейся Набиуллиной о необходимости копить многих возмутил. "Как бы треснула ей, с виртухи прям", – поделилась возмущением на своей странице в Facebook телеведущая Лера Кудрявцева. И непечатно обругала главу ЦБ, назвав ее "с***й".

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