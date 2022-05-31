Кукковский сквер в Петрозаводске преобразится на 3 млн рублей

Пешеходные дорожки, игровой комплекс и зона отдыха со скамейками появятся на Кукковском сквере.

В минувшую среду, 8 июня, специалисты комитета ЖКХ петрозаводской администрации проинспектировали ход работ в Кукковском сквере и встретились с представителями подрядчика. ООО «Контрейд» занимается благоустройством общественной территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», рассказали в мэрии города.

Сейчас компания устанавливает бортовые камни и подготавливает пешеходные дорожки к мощению бетонной брусчаткой. Также подрядчик продолжает отсыпку будущей детской площадки и подходов к ней. Помимо пешеходных дорожек и игрового комплекса на месте появится зона отдыха со скамейками, урнами и цветочным вазоном. Стоимость работ составляет около 3,1 млн рублей. По контракту завершить благоустройство подрядчик должен до конца лета.

Кроме того, МУППЭС в рамках своей программы модернизации установит на территории сквера и детской площадки три новых опоры уличного освещения. Сейчас предприятие монтирует дополнительные светильники на существующих фонарных столбах.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска за лето планируют благоустроить 35 дворов города.