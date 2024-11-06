Кульбит микроавтобуса на севере Карелии покалечил двух пассажирок

В ДТП с перевернувшимся микроавтобусом травмы получили две женщины 44 и 78 лет.

По факту дорожного происшествия в Калевальском районе Госавтоинспекция Карелии проводит проверку.

ДТП произошло в четверг, 7 ноября, в 10.30 на 130 километре автодороги «Кепа — Юшкозеро — Боровой — Костомукша».



По предварительной информации, 64-летний водитель Volkswagen Transporter не правильно выбрал скорость движения. В результате его атомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В дорожной аварии получили травмы пассажиры микроавтобуса — две женщины 44 и 78 лет.



