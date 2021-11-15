Культурное пространство Петрозаводска собирает средства на проведение тепла и установку туалета

Установка оборудования для обогрева — котла и разводки с радиаторами — и создание туалета для маломобильных граждан — это те две задачи, на которые направлен сбор средств в краудфандинговой кампании, которую запустили в Agriculture club. Это важно и нужно сделать вместе, потому что Агри — некоммерческая организация и все средства уходят на аренду и коммунальные платежи.

Только в 2019 году — в допандемийное время — Agriculture club провел 425 мероприятий разной направленности. Здесь собирались тысячи людей, но периодически все мерзли, так как помещение старой слюдяной фабрики совсем не греет, а тепловые пушки не спасают. Немаловажно и то, что мероприятия могут посещать не все из-за отсутствия условий. Для решения этой проблемы в большом зале будет создан туалет для маломобильных интеллектуалов Карелии.

Сбор средств проходит сайте https://planeta.ru/campaigns/sogrey. Для реализации задуманного нам осталось собрать совсем немного — чуть больше 40 тысяч. На платформе можно просто поддержать проект или за вознаграждения в видео набора открыток, футболок, сертификатов или фотосессии.

Вся подробная информация на сайте: https://planeta.ru/campaigns/sogrey

Однако, если материально поддержать возможности нет, то можно присоединиться к команде и помочь золотыми руками во время ремонта или профессиональными знаниями — это тоже будет очень кстати!