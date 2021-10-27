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Кураторы районов Петрозаводска проведут в ближайшие дни несколько «горячих линий»

Новости. Общество
09:53, 27 Октября 2021
фото: коллаж © freepik, © Администрация Петроазаводска

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Владимир Любарский привел анонсировал серию «горячих линий», которые проведут кураторы районов Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети опубликовал расписание «горячих линий», которые проведут в ближайшие дни кураторы районов города.

Сегодня, 27 октября, с 14.15 до 16 часов куратор Центра, первый заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Инна Сергеевна Колыхматова ответит на вопросы по телефону: 71-33-42.

Завтра, 28 октября с 10 до 11 часов председатель комитета ЖКХ Андрей Александрович Бекелев ответит на вопросы жителей Перевалки и Древлянки по телефону: 71-33-13.

Жители Кукковки, Сулажгорского Кирпичного Завода и Томиц по телефону 71-33-16 могут задать вопросы председателю комитета градостроительства и землепользования Александре Николаевне Россыпновой 29 октября с 15 до 17 часов.

С 14 до 16 часов 1 ноября звонки по телефону 71-33-05 будет принимать руководитель аппарата Диана Владимировна Евстигнеева. Она курирует Соломенное, Пески, Сулажгору, Рыбку и Железнодорожный район.

В этот же день, 1 ноября, с 15 до 17 часов запланирована горячая линия для жителей Первомайского, Октябрьского и Тепличного районов. На вопросы горожан по телефону 71-33-22 ответит председатель комитета финансов Елена Владимировна Логинова.

Наконец, 2 ноября с 15 до 17 часов горячую линию по вопросам Голиковки и Зареки также проведет председатель комитета социального развития Наталья Владимировна Кармазина. Телефон: 71-33-07

Председатель комитета экономического развития Эдуард Васильевич Марченко находится в отпуске. Свои вопросы жители Ключевой, Птицефабрики, Сайнаволока, Университетского Городка могут пока направлять по электронной почте:
kurator.klyuchevaya@petrozavodsk-mo.ru, kurator.kamennyj.bor@petrozavodsk-mo.ru, kurator.pticefabrika@petrozavodsk-mo.ru, kurator.sajnavolok@petrozavodsk-mo.ru, kurator.univer.gorodok@petrozavodsk-mo.ru.

Обращения к кураторам можно будет также присылать на электронную почту. Подробнее — на странице главы Петрозаводска в социальной сети «Вконтакте».

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