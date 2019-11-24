Курган в Петрозаводске засыпают искусственным снегом (ВИДЕО)

На территории спортивного комплекса 23 ноября заработал снегогенератор.

На РСК "Курган" запущен снегогенератор.

Об этом сообщили в паблике "Федерация лыжных гонок Республики Карелия".

Устройство создает искусственный снег из мелких капель воды.