Реклама
В Петрозаводске начали строить небоскреб с видом на Онежское озеро (ФОТО)
Сегодня 15:00
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15

Курс начальной военной подготовки появится в российских школах с 2023 года

Новости. Общество
20:30, 09 Ноября 2022
фото: © Минобороны РФ

Новости партнеров

В Министерстве просвещения сообщили о введении со следующего учебного года курса начальной военной подготовки.

Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация и школы его со следующего года могут использовать», — сказал он.

Занятия будут внеурочными, уточнили в пресс-службе министерства.

О том, что ведомство разрабатывает школьный курс по начальной военной подготовке, стало известно накануне.

Он должен войти в два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников. Их уже включили в проект основной общеобразовательной программы.

Школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Кроме того, старшеклассники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп.

Осенью сразу несколько сенаторов и депутатов Госдумы предложили вернуть начальную военную подготовку в школьное образование. Так, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился с этим вопросом в Минпросвещения и Минобороны. В военном ведомстве отметили актуальность инициативы и поддержали ее. В Минобороны подчеркнули, что считают целесообразным уделять на изучение предмета не менее 140 часов в последние два года обучения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2022, 09:26
Возможности поездок через Финляндию по туристической визе расширились
08.11.2022, 15:47
Магазинная тварь заинтересовала детей в городе на границе Карелии
03.11.2022, 10:00
Стало известно состояние ребенка, который пострадал в торгово-развлекательном центре Петрозаводска
03.11.2022, 16:45
В Петрозаводске ребенка, который после избиения отцом вышел из 2-летней комы, выписали из больницы
03.11.2022, 16:59
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
07.11.2022, 12:03
В Петрозаводске родные не спешат забирать домой ребенка, который после избиения отцом вышел из комы и лежит обездвиженный

Аналитика

Сегодня 15:26
Тема недели
Неювелирная работа
Архитекторы раскритиковали выбор места для установки памятника ювелиру фирмы Фаберже Михаилу Перхину в Петрозаводске.
Вменяем или психически нездоров?
03.11.2022 13:39
Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность
01.11.2022 09:00
Деньги не пахнут?
31.10.2022 08:30
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска
28.10.2022 16:47
Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора
28.10.2022 15:15
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2022 16:27
Без политики
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
Многопрофильный медицинский центр «Поликлиник» примет первых пациентов в ноябре.
Такой бизнес нам нужен: как «Карелкамень» озерного лосося сохраняет
03.11.2022 14:58
Покой нам только снится
31.10.2022 13:33
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.