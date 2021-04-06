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"Курс у нас один – правильный"

Новости. Экономика
16:45, 07 Апреля 2021
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Очередной этап строительства жилого комплекса "Курс" завершен.

Давнее высказывание известного российского политика про правильный курс очень емко объясняет выбор людей, для которых жилой комплекс "Курс" от Баренц Групп является местом для счастливой жизни. В конце марта завершен предпоследний этап строительства комплекса.

Обслуживание  жилого комплекса такого уровня - это работа в режиме многозадачности 24 часа в сутки 7 дней в неделю,  - рассказал генеральный директор управляющей организации "ОнегоСтройСервис" Евгений Ефремов. – На данный момент отопление и горячее водоснабжение домов осуществляется от трех крышных газовых котельных, которые обслуживает компания "ОнегоГаз". Всего котельных будет четыре после завершения строительства.

В нашем ведении также находятся локальные очистные канализационные сооружения, которые требуют повышенного внимания в процессе эксплуатации. В одном из домов есть система пожарной сигнализации и дымоудаления.

Безопасность проживания обеспечивается масштабной системой видеонаблюдения и Ip-домофонами. Магнитный ключ с логотипом нашей компании собственники квартир всегда могут заказать в отделе слаботочных сетей.

За 17 лет работы мы научились качественно и за разумную стоимость оказывать услуги по обслуживанию всех видов инженерных систем. Поэтому стоимость обслуживания комплекса остается невысокой. Что касается непосредственно коммунальных услуг, то, благодаря единой квитанции и нашему собственному расчетному центру, собственники понимают, за что они платят и сколько. Надо отметить, что строительной компанией Баренц Групп полноценно реализован приборный учет в домах, то есть абсолютно для всех видов коммунальных услуг установлены индивидуальные счетчики. Задача собственников квартир и офисов - правильно и своевременно передавать показания при оплате.

Большое внимание при обслуживании комплекса уделяется уборке территории и еженедельной влажной уборке подъездов.

Совсем недавно в конференц-зале отеля Cosmos мы провели первое после ограничительных мер общее собрание жителей корпуса, который введен в эксплуатацию семь месяцев назад. Нам было интересно услышать замечания и пожелания жителей к нашей работе. Мы обсудили график включения/отключения отопления и много других вопросов. В некоторых подъездах дома зимой жители сами устанавливают большие новогодние елки. Есть даже стеллаж для обмена книгами.

Приятно наблюдать как собственники принимают участие в жизни дома. В наших планах проведение субботников по уборке большого парка у дома и прибрежной полосы.

Напоминаем, что по вопросам сотрудничества Вы можете обратиться к нам по тел. 504-504, а новости Вы всегда может узнавать из нашей группы ВКонтакте".

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