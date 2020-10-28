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Курсанты Президентского кадетского училища, где зафиксирована вспышка COVID-19, взяли "серебро" на турнире по самбо

Новости. Спорт
18:00, 29 Октября 2020
фото: © Минспорта Карелии
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Воспитанники Президентского Кадетского училища Петрозаводска стали серебряными призерами Всероссийского онлайн-турнира по самбо.

По сообщению Минспорта Карелии, турнир проводился среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов. Онлайн-формат был впервые реализован в рамках соревнований по самбо.

В турнире приняли участие 208 юных самбистов – юноши и девушки в возрасте 13-16 лет, которые были сформированы в 15 команд, представлявших 11 регионов.

Команду училища Петрозаводска представляли кадеты из 8 и 9 классов.

По итогам стартов воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища заняли второе место, набрав 1061 очко.

Напомним, на 28 октября в Президентском кадетском училище было выявлено 175 инфицированных коронавирусом, из которых 15 находятся в больнице, четверо - в лазарете, 166 бессимптомных. О вспышке COVID-19 в училище стало известно 23 октября. 

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Комментарии

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Leopol'd
2020-10-29 18:25:31
У автора точно всё хорошо в голове?
"Президентского кадетского училища, где зафиксирована вспышка COVID-19,"
Это всё, что он знает о спорте в училище?!
Off
2020-10-29 18:23:06
Ждем сообщений о заражении самбистов... тьфу ,тьфу . Руководители совсем безголовые ..
Гость
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