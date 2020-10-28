Курсанты Президентского кадетского училища, где зафиксирована вспышка COVID-19, взяли "серебро" на турнире по самбо

Воспитанники Президентского Кадетского училища Петрозаводска стали серебряными призерами Всероссийского онлайн-турнира по самбо.

По сообщению Минспорта Карелии, турнир проводился среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов. Онлайн-формат был впервые реализован в рамках соревнований по самбо.

В турнире приняли участие 208 юных самбистов – юноши и девушки в возрасте 13-16 лет, которые были сформированы в 15 команд, представлявших 11 регионов.

Команду училища Петрозаводска представляли кадеты из 8 и 9 классов.

По итогам стартов воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища заняли второе место, набрав 1061 очко.

Напомним, на 28 октября в Президентском кадетском училище было выявлено 175 инфицированных коронавирусом, из которых 15 находятся в больнице, четверо - в лазарете, 166 бессимптомных. О вспышке COVID-19 в училище стало известно 23 октября.