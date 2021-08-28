Кузнецы соберутся на острове Кижи в Карелии

С 3 по 5 сентября на острове Кижи пройдут Дни кузнечного ремесла.

По сообщению пресс-службы музея-заповедника «Кижи», на остров приедут специалисты из Москвы, Сортавалы и Петрозаводска. С 3 по 5 сентября они будут делиться секретами своего мастерства с туристами.

Каждый желающий не только сможет наглядеться на процессы превращения кусков металла в красивые и полезные предметы, но и получит возможность самому попробовать свои силы в ковке.

Музей-заповедник приглашает приобщиться к кузнечному «волшебству» на острове Кижи.

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