Квартира в Петрозаводске менее, чем за миллион рублей, стала ловушкой для жителя района Карелии

В Беломорском районе правоохранители проверяют факт очередного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление от 45-летнего жителя города, ставшего жертвой недобросовестного продавца.

Мужчина планировал купить недвижимость в Петрозаводске. На популярном сайте он увидел предложение о покупке на окраине карельской столицы квартиры менее чем за миллион рублей. Продавец, с которым связался беломорчанин, объяснил, что срочно уезжает.

Чтобы квартира не «ушла» потребовалось срочно внести предоплаты в 200 тысяч рублей. Для правдоподобности мужчине через мессенджер выслали целый пакет документов на недвижимость. Беломорчанин, не сомневаясь, тут же перевел деньги.

На этом история закончилась. «Продавец» прямо признался в обмане и перестал выходить на связь. А житель Карелии пошел в полицию.