Квартиры на вторичном рынке подешевели в Карелии

Стоимость жилья на вторичном рынке в Карелии в первом квартале 2020 года снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах цен на рынке жилья в республике.

Средняя цена за квадратный метр составила в первом квартале 45774 рублей, что на 0,3% меньше, чем в конце 2019 года. Больше всего подешевели квартиры среднего качества – на 3,4% по сравнению с первым кварталом 2019 года и на 2,8% по сравнению с концом 2019 года. Цена за квадратный метр в этом сегменте составила 42855 рублей О ценах на жилье в других сегментах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".