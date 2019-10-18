Квартиры в Кудрово - удобно, комфортно, доступно

Кудрово – это современный жилой микрорайон на границе Петербурга и Ленинградской области.

Массовое строительство здесь началось менее 15 лет назад, но за это время небольшой населенный пункт Всеволожского района превратился вырос в разы, обзавелся качественной инфраструктурой и в 2018 году получил статус города.

В 2008 году компания "Отделстрой" одной из первых начала строительство жилого комплекса комфорт-класса "Новый Оккервиль" в Кудрово. Работы были поделены на шесть этапов, и сейчас завершается строительство последнего. В комплексе представлен широкий ассортимент квартир в сданных и строящихся корпусах. Семейным покупателям стоит купить двухкомнатную квартиру в Кудрово от застройщика по выгодной цене. Для больших семей здесь есть и трехкомнатные варианты, а для тех, кто пока живет один, предусмотрены студии и однокомнатные квартиры.

Функциональные планировки позволяют рационально использовать каждый метр площади. Кроме того, покупатели могут выбрать различные варианты отделки: от черновой, включающей обязательный минимум опций, до дизайнерской с полной меблировкой.

Почему стоит выбрать "Новый Оккервиль"?



Обширная квартирография и удобные планировки жилья – далеко не единственное достоинство ЖК "Новый Оккервиль". Есть несколько причин, по которым стоит остановить свой выбор именно на этом комплексе.

1. Удобное расположение. Комплекс находится в самой удобной и обжитой северной части Кудрово. От метро "Улица Дыбенко" новостройку отделяет примерно километр: это расстояние можно пройти пешком за 15-20 минут, или преодолеть на общественном транспорте втрое быстрее.



2. Соседство с парком. Основная зеленая зона Кудрово, парк Оккервиль, находится рядом с комплексом. Поэтому жильцы смогут ежедневно совершать прогулки на свежем воздухе. А из окон некоторых квартир можно любоваться красотами парка.



3. Качественная инфраструктура. На территории комплекса действует общеобразовательная школа, два детских сада, поликлиники для взрослых и детей, коммерческие объекты. Также рядом расположены спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном, супермаркет, кафе, магазины, государственные и частные дошкольные образовательные учреждения, отделения почты и банков и многое другое.



4. Качество и комфортная среда. Строительство домов ведется по кирпично-монолитной технологии, благодаря которой дома обладают отличными эксплуатационными свойствами. В подъездах обустроены помещения для хранения колясок и спортивного инвентаря, а для автовладельцев предусмотрены паркинги и автостоянки. Во дворах есть игровые городки для детей и спортивные площадки с уличными тренажерами и оборудованием для командных игр.



5. Высокий уровень безопасности. Территория комплекса и входы в жилую зону находятся под видеонаблюдением. Доступ в дома и внутренние дворы осуществляется по электронным ключам или при помощи консьержей, для которых в каждом подъезде обустроены рабочие места.



Сейчас компания "Отделстрой" завершает строительство последней, шестой очереди. Уже до конца этого года она будет введена в эксплуатацию. Так что с выбором квартиры стоит поторопиться.

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