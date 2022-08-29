«Лаборатория H2O» откроется для школьников в День знаний в Петрозаводске

Первого сентября на площади Кирова во время праздника «Первоклассная академия» будет работать детская «Лаборатория H2O».

Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» покажут ребятам увлекательные опыты и цветные реакции с водопроводной водой, разрешат посидеть за рулем в настоящей вакуумной машине и определят в соревнованиях, кто быстрее свернет пожарный рукав и закрутит водопроводную задвижку. Школьников ждут викторина и, конечно же, фирменные призы от группы компаний «РКС-Петрозаводск».

АО «ПКС-Водоканал» приглашает детей и их родителей встретить 1 сентября вместе. Без новых знаний о воде и работе петрозаводского водоканала точно не уйдут ни один ребенок и взрослый. «Лаборатория» откроет свои двери вместе с остальными площадками «Первоклассной академии» в 12:00 и будет работать до 15:00.