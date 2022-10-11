«Лада» снесла ограждение у моста после ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В полдень 24 ноября на улице Гоголя в Петрозаводске столкнулись две легковушки.
В четверг, 24 ноября, в 12.01 на улице Гоголя в Петрозаводске, недалеко от перекрестка с улицей Коммунальной столкнулись Renault Sandero и ВАЗ-2115, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».
От столкновения ВАЗ-2115 отбросило на тротуар, «Лада» врезалась в металлическое ограждение. Renault отбросило на полосу встречного движения, где произошло ещё одно столкновение - с припаркованным автомобилем.
Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.
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