«Лада» снесла ограждение у моста после ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В полдень 24 ноября на улице Гоголя в Петрозаводске столкнулись две легковушки.

В четверг, 24 ноября, в 12.01 на улице Гоголя в Петрозаводске, недалеко от перекрестка с улицей Коммунальной столкнулись Renault Sandero и ВАЗ-2115, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».



От столкновения ВАЗ-2115 отбросило на тротуар, «Лада» врезалась в металлическое ограждение. Renault отбросило на полосу встречного движения, где произошло ещё одно столкновение - с припаркованным автомобилем.