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"Ладога Трофи" отменили впервые за 24 года

Новости. Спорт
15:07, 05 Августа 2020
фото: © Ладога Трофи
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Одно из самых крупных внедорожных соревнований, которое проходит на территории Ленобласти и Карелии, отменили.

Впервые за 24 года "Ладога Трофи" отменяется и переносится на 2021 год, сообщили организаторы соревнования на сайте.

Причиной стал запрет Роспотребнадзора  из-за массовости мероприятия.

"Из-за этого запрета, мы не можем сделать для вас то, что является важными компонентами традиционной "Ладога Трофи": мы не можем делать штаб, потому что это будет означать, что мероприятие состоялось и последует уголовная ответственность для организаторов; мы не можем сделать уже заказанную инфраструктуру лагеря (кафе, душ, туалеты, детский лагерь); не может работать судейская бригада и служба безопасности; к нам не могут приехать телеканалы, их не могут возить наши партнеры вездеходы и публиковать об этом материалы; мы не сможем с вами встречаться и проводить брифинги и собираться группами ; мы не сможем провести награждение и стартовый подиум", – отметили организаторы.

Однако можно принять участие в прохождении индивидуальных маршрутов по группе дисциплин "Маршрут".

"Мы тоже готовились, мы с октября месяца делали новые трассы, мы тратили деньги на производство наклеек, банеров и флагов, мы закупали новое оборудование для инфраструктура лагерей, мы собирали партнеров, искали новые возможности, чтобы сделать наше мероприятия лучше, сотрудники нашей команды перенесли свои отпуска на время проведения "Ладоги". Мы делали всё это с целью сохранить наше соревнование", – заключили создатели соревнования.

Напомним, на днях отменили традиционную "Кижскую регату" в Карелии. Но анонсировали проведение массового фестиваля Ruskeala Symphony.

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