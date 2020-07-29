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Традиционную "Кижскую регату" в Карелии отменили

Новости. Общество
16:58, 30 Июля 2020
фото: © Пресс-служба Музея-заповедника "Кижи"
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"Кижскую регату" отменили, несмотря на вчерашний анонс о ее проведении.

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Кижи", в связи с ужесточением противоэпидемического режима в республике "Кижская регата" отменяется.

Гонки исторических и современных весельных лодок и конкурс мастеров-судостроителей должны были пройти 1 августа.

Но в этот день в Кижской гавани на южной оконечности острова состоится демонстрация традиционных лодок. Желающие смогут пообщаться со специалистами по народному судостроению и мастерами, изготавливающими традиционные лодки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир2
2020-07-30 18:11:27
А зря .
кир
2020-07-30 17:43:03
Корона переформатирует общество. Лишнее отбросит и можно жить дальше.
Гость
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