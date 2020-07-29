Традиционную "Кижскую регату" в Карелии отменили

"Кижскую регату" отменили, несмотря на вчерашний анонс о ее проведении.

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Кижи", в связи с ужесточением противоэпидемического режима в республике "Кижская регата" отменяется.

Гонки исторических и современных весельных лодок и конкурс мастеров-судостроителей должны были пройти 1 августа.

Но в этот день в Кижской гавани на южной оконечности острова состоится демонстрация традиционных лодок. Желающие смогут пообщаться со специалистами по народному судостроению и мастерами, изготавливающими традиционные лодки.