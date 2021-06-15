Ладожский мост будет разведен на трассе «Кола» из-за прохода яхты

Движение на трассе "Кола" будет перекрыто из-за необходимости развести мост для прохождения яхты.

На автодороге Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) 17 июня в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение машин. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вверх по реке яхты „Мария ‚Кеч‘ с максимальным высотным габаритом 23 метра представителями подрядной организации ООО ‚ЕвроТрансСтрой‘ по согласованию с ФБУ ‚Администрация ‚Волго-Балт‘ будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 ‚Кола‘, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто“ — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор „Северо-Запад“ Илья Пузыревский.