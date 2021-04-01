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Ладожское озеро и горный парк "Рускеала" в Карелии включены в битву брендов

Новости. Общество
12:49, 02 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Знаменитые территории Карелии ведут борьбу за победу во всероссийском конкурсе брендов туризма.

Ладожское озеро и горный парк "Рускеала" участвуют в конкурсе "Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России". Об этом информирует паблик карельского правительства.

Сообщается, что Ладога и "Рускеала" прошли предварительный отбор на сайте Живоенаследие.рф среди 1478 заявок со всех регионов России. На портале можно проголосовать за понравившиеся бренды.

Ранее сообщалось, что лисенок за еду позирует для туристов в горном парке Карелии.

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