Ладожское озеро и горный парк "Рускеала" в Карелии включены в битву брендов

Знаменитые территории Карелии ведут борьбу за победу во всероссийском конкурсе брендов туризма.

Ладожское озеро и горный парк "Рускеала" участвуют в конкурсе "Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России". Об этом информирует паблик карельского правительства.

Сообщается, что Ладога и "Рускеала" прошли предварительный отбор на сайте Живоенаследие.рф среди 1478 заявок со всех регионов России. На портале можно проголосовать за понравившиеся бренды.

Ранее сообщалось, что лисенок за еду позирует для туристов в горном парке Карелии.